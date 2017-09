Trànsit activa treballadors del Ministeri de Defensa per fer d'examinadors

La Direcció General de Trànsit (DGT) convertirà personal del Ministeri de Defensa en examinadors de trànsit. L'organisme ho ha anunciat en un comunicat i aquesta mateixa setmana es publicarà la decisió en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Segons de la DGT, es publicarà la convocatòria del procés de formació per habilitat professionalment com a examinadors de trànsit el personal de Defensa. I està previst que els primers 35 seleccionats comencin el curs de formació al gener i així es puguin incorporar a la feina l'abril de l'any vinent.

Aquest anunci arriba quan el conflicte entre examinadors i la DGT encara es manté viu. I en una setmana que s'ha donat el tret de sortida a una nova vaga que els examinadors fan els dilluns, dimarts i dimecres.

La conversió de personal de Defensa en examinadors ja va aparèixer el mes de juny en les negociacions entre Asextra, els sindicats i la DGT. En aquest cas, van assegurar que seran militars els qui ocuparan aquestes places. Una dada que per ara la DGT no facilita. Llavors, tant Asextra com el CSIF van dir que era un tema que no tocava tractar i que segons la seva opinió no soluciona el conflicte. Que està focalitzat en un complement específic que segons els convocants de la vaga se'ls havia promès el 2015 quan ja van aturar unes altres mobilitzacions del col·lectiu.

En paral·lel a l'anunci de la incorporació de personal de Defensa; la DGT també ha anunciat que dilluns es comencen a formar com a examinadors 24 funcionaris i que aquests el mes de desembre ja se sumaran a la plantilla d'examinadors. Cal recordar que ningú es va presentar a les places de Girona i, per tant, en principi cap d'aquests treballadors s'incorporarà a la plantilla d'aquesta província. La DGT també preveu convocar 435 places de promoció interna d'examinadors en breu.



«Hem fet tot el possible»

Quant al conflicte amb els examinadors i l'increment del complement específic, segons la DGT, aquest dimarts el Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que «s'ha fet tot el que estava en les nostres mans. Una pujada als examinadors com a cos no pot fer-se sense pujar-la a la resta de funcionaris i per això per ara no és factible». I va afegir que des de la DGT han «preferit incrementar el nombre de funcionaris -policies, guàrdia civils- que fan falta a causa dels anys de restriccions que s'ha tingut en les últimes convocatòries de places, que incrementar el sou als que hi ha treballant».