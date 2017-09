Girona és la segona província d´Espanya amb més radars a la xarxa de carreteres

Girona és la segona província d'Espanya amb més radars. Aquesta demarcació en té fins a 43 a la xarxa viària i per sobre hi té també una altra zona de Catalunya, Barcelona, amb 125 cinemòmetres.

Aquestes dades, aportades pel RACC en una auditoria sobre la senyalització d'aquests aparells a Catalunya, mostren també que la comunitat autònoma és la que té més radars. Amb 228 radars fixos i 21 de tram, concentra el 26,1% dels radars de tot l'Estat.

Les quatre províncies catalanes són les més vigilades de l'Estat i encapçalen el rànquing. Per trobar-ne una d'espanyola cal escalar fins al número cinc, on hi ha Madrid, amb 37 radars distribuïts per tota la comunitat.

L'estudi ha avaluat tots i cadascun dels 249 radars fixos i de tram que hi ha a Catalunya. A Girona n'hi ha 34 de fixos i nou de tram. Cal destacar que les comarques que concentren més radars són la de la Selva i l'Alt Empordà, amb deu cadascuna.



Multes

En canvi, si es mira quina és la comarca que més multa de totes, aquesta és el Baix Empordà, amb 40.246 multes durant el 2015, segons l'auditoria. La primera de tot Catalunya en nombre de sancions econòmiques és la comarca del Montsià, amb 70.740 multes. El Baix Empordà ocupa el lloc quatre del rànquing.

Per altra banda, a Catalunya hi ha 14 radars que multen amb una freqüència anormalment elevada en comparació amb la resta, segons el RACC, que assegura en canvi que la seva senyalització ha estat comprovada i és correcta. Això indica al seu parer que cal aplicar un altre tipus de mesures perquè els vehicles redueixin la velocitat.

Entre aquests 14 n'hi ha cinc de gironins, com l'aparell que es troba a l'N-260 al seu pas per Campdevànol. Aquí la velocitat està limitada als 80 quilòmetres per hora però, en canvi, arriba a posar 1.005 sancions anualment. Això representa 4,4 multes a l'any per cada 1.000 vehicles. A l'autovia C-35, al seu pas per Caldes de Malavella, també hi ha un altre cinemòmetre que multa de valent. Aquí hi ha anualment 17.941 multes per a aquells conductors que sobrepassen el límit dels 100 quilòmetres per hora. En una via comarcal també hi ha un radar que multa amb alta freqüència i és el que hi ha a la Gi-623 al seu pas per Saus-Camallera. Aquí el límit és de 90 quilòmetres per hora però hi ha 4.569 conductors que se'l salten cada any.



El radar de Platja d'Aro

Al Baix Empordà hi ha un dels radars més polèmics a les comarques de Girona, el que hi ha situat a la C-31 a Platja d'Aro. Aquest en un any ha imposat 26.678 sancions perquè els conductors sobrepassen el límit de la via, que està en 80 quilòmetres per hora. I finalment a Argelaguer hi ha un altre radar que segons el RACC multa anormalment, en concret a l'autovia A-26 i on la velocitat màxima està establerta en 100 quilòmetres per hora. Fins a 10.705 vehicles van ser captats per aquest cinemòmetre fix.

Dels 249 radars de Catalunya, 10 dels fixos no estan senyalitzats a menys de 3.000 metres de l'aparell. I nou d'aquests cinemòmetres, a més, no imposaven multes en el període 2015-2016. Fet que fa pensar, segons el RACC, que podria tractar-se de cabines buides. Aquí n'hi ha un de gironí, es tracta del que hi ha instal·lat al quilòmetre 366 de la C-31 a Ventalló, on la velocitat màxima a què es pot circular és de 90 quilòmetres per hora.

Amb aquesta auditoria, el RACC vol destacar la importància de la senyalització i la ubicació dels radars perquè els usuaris puguin identificar la velocitat permesa i adaptar la seva conducció amb la màxima seguretat.