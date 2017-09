Lliuren 300 firmes a Girona per ajustar els horaris del tren

Un grup d'usuaris habituals dels trens d'alta velocitat han entregat unes 300 signatures a l'Ajuntament de Girona perquè els ajudi a reclamar a Renfe que avanci les freqüències a primera hora en el trajecte entre Barcelona i Girona. Aquest col·lectiu d'usuaris, que recullen firmes des de fa més de tres mesos, reclamen que s'avanci el primer tren Avant del dia que surt de la citat comtal per poder entrar a la seva feina a Girona a les 8 del matí, el que actualment no és possible perquè el primer comboi d'alta velocitat no entra a l'estació gironina fins a les 7.58 del matí.

Una representant d'aquest grup d'usuaris, Marta Rimblas, que és veïna de Barcelona i treballa a Salt, es va reunir dijous a la tarda a l'Ajuntament de Girona amb el regidor de Mobilitat, Joan Alcalá, i el cap de Gabinet d'Alcaldia, Carles Mulero. Rimblas els va exposar les demandes d'aquest col·lectiu de viatgers discomformes amb l'horari de les rutes de l'Avant i va entregar al regidor una còpia de l'escrit que han fet arribar a Renfe i de les 300 adhesions que han sumat fins ara.

Rimblas detalla que els representants municipals li van reconèixer que són conscients que hi ha aquesta demanda perquè fins i tot se n'ha parlat al ple de Girona i que es van comprometre a intercedir en nom dels usuaris, fent arribar a Renfe una petició formal per a que reconsideri un ajustament de l'horari del primer tren entre la capital catalana i Girona per a que arribi uns 15 o 20 minuts abans del que ho fa ara.