La Costa Brava aplica mesures per protegir-se després dels atemptats

Més presència policial als carrers o protegir accessos a zones concorregudes amb elements com tanques de formigó o jardineres. Són algunes de les mesures que han posat en marxa municipis turístics de Catalunya per protegir-se d'eventuals atemptats. Alguns d'aquests ja van prendre mesures de seguretat arran d'atemptats com el de Niça, però altres les han reforçat després de l'atac.

A dos grans municipis turístics de la Costa Brava, Castell-Platja d'Aro i Lloret de Mar les alarmes ja van saltar després de l'atemptat de Niça, quan vau veure el risc potencial que podien tenir. A Platja d'Aro, a més, cal sumar-hi la flashmob del pànic del 2 d'agost del 2016, quan es va confondre l'activitat amb una amenaça terrorista. Per això, ja van tirar endavant algunes iniciatives, com formar els comerciants sobre com reaccionar en cas d'emergència. «Han de tenir la suficient capacitat per a calmar la gent perquè tots vagin a la part més profunda del local, mai a l'alçada del vidre, i en cas que tinguin persiana, abaixar-la», explica el cap de la Policia Local, David Puertas.

Els atemptats però, han fet adoptar mesures extraordinàries. Platja d'Aro ha reforçat el nombre d'agents al carrer –entre quatre i cinc patrulles més en les hores de màxima afluència– i ha instal·lat tanques New Jersey a una quinzena de punts susceptibles del municipi, com a les entrades del Passeig Marítim i a l'avinguda principal del municipi. La idea és mantenir aquestes barreres físiques tot l'any. Per aquest motiu han creat un grup de treball amb tècnics d'urbanisme i el Departament de Cultura per buscar la manera de substituir, a la llarga, les tanques de ciment «per algun tipus d'escultura amb capacitat suficient d'aturar un vehicle en cas que vulgui entrar», detalla Puertas. La intenció és reduir l'impacte visual.

A Lloret de Mar també han instal·lat aquestes tanques, a banda de jardineres de ferro que se sumen al control electrònic de les pilones d'accés al nucli antic del municipi. De moment, les tanques hi seran fins al 30 de setembre i després serà la comissió de seguretat municipal qui decidirà si les mantenen a més llarg termini i de quina manera. Tot i que la decisió no està presa, el cap de la Policia Local, Joaquim Martín, recorda que «són elements extraordinaris i invasius» que van lligats a la «percepció de seguretat».

Al municipi, de fet, les tanques ja les havien fet servir prèviament en esdeveniments multitudinaris, com el carnaval. Martín insisteix que, a banda de prevenir la delinqüència i possibles atacs amb furgonetes, les tanques serveixen, sobretot, per reforçar la percepció de seguretat.

Altres poblacions com Roses, després dels atemptats van reforçar el nombre de patrulles als punts febles i actualment estan elaborant un estudi per detectar on cal posar pilones. De moment, ja han previst encarregar-ne més i també fan servir cubs de ciment a l'entrada del mercat ambulant.