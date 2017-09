El 99% dels alumnes cecs de Girona estudien en centres convencionals

Un total de 1.166 estudiants amb ceguesa de Catalunya van iniciar el curs escolar el dimarts passat, 109 dels quals procedeixen de la província de Girona. L'ONCE notifica que el 99% del total d'alumnes gironins han iniciat les classes a centres ordinaris, fet que impulsa la inclusió dels joves a les aules.

Per tal de poder seguir amb facilitat les sessions, el col·lectiu demana que els col·legis i instituts comptin amb tecnologies adaptades, a més del suport educatiu del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV/CRE ONCE Barcelona), per mitjà de professionals de l'ONCE i del Departament d'Ensenyament que formen els diferents equips distribuïts pel territori.

Aquest model inclusiu ha aconseguit que, en finalitzar els cursos d'ESO, la taxa d'abandonament escolar dels alumnes amb deficiència visual sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d'Espanya, i a dos punts per sota de la mitjana europea que se situa al voltant de l'11,9%, dades obtingudes en el darrer informe de l'agència comunitària d'estadística Eurostat.

Ajudes tecnològiques a l'abast

Cada any, l'ONCE llança un missatge a les administracions perquè totes les novetats i eines tecnològiques a l'aula tinguin sempre en compte l'accessibilitat de tots els alumnes, sense que ningú en quedi exclòs. L'organització sosté que la inclusió dels infants amb discapacitat visual en un àmbit educatiu normalitzat respon al desig de crear un únic sistema d'ensenyament on s'integri a tothom, tot respectant i incidint en les necessitats específiques de cada un dels estudiants.

A Catalunya, el CREDV / CRE Barcelona és el responsable d'abordar les necessitats educatives que sorgeixin arreu del Principat derivades de la deficiència visual que pateixen una part dels joves estudiants. L'organisme intervé en totes les etapes educatives, motiu que el fa adoptar línies d'actuació diverses i ajustades a cada cas amb la finalitat de donar a l'alumne la resposta més adequada. A part de Catalunya, el seu àmbit d'actuació s'estén a les comunitats d'Aragó, Illes Balears, Navarra i La Rioja.

Com a mètode de treball, per a cada escolar que ho necessiti s'elabora un Pla Individualitzat d'Atenció i se li assigna un docent de suport encarregat, entre altres funcions, d'assessorar el centre i el professorat d'aula, orientar les famílies i, el més important, realitzar un treball directe i continu amb l'alumne.

Per a cada nou curs, els serveis de producció bibliogràfica de l'ONCE preparen els llibres en braille pels estudiants amb ceguesa o problemes greus de visió. Altres materials que adapten són ordinadors i calculadores amb so o lectors de pantalla. L'ONCE també té un pla de rehabilitació perquè els universitaris comptin amb més autonomia.