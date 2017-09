Els correus de l'armador del «C-Star»

L'armador del vaixell C-Star, que un grup ultradretà va llogar a l'estiu per boicotejar el rescat de refugiats, ha enviat diversos correus electrònics al Port de Palamós, Ports de la Generalitat, Salvament Marítim de Barcelona i el Ministeri de Foment alertant que la nau «està en situació de perill» per la manca de combustible i de provisions. El representant dels propietaris de l'embarcació, Thomas Egerstrom, es preguntava ahir a la tarda si «aquests correus semblen que hagi abandonat la tripulació? Sembla que no vull pagar per fuel o menjar?», responent així a informacions que apunten en aquest sentit.

En els missatges que l'armador ha enviat a les diferents institucions implicades, Egerstrom descriu la situació crítica del vaixell i dels seus ocupants –un d'enviat pel Port de Palamós li demana solucions, precisament, per aquest fet– i afirma que «els nivells de menjar estan per sota del que és humà». En aquesta mateixa comunicació, datada dilluns, l'armador assegura que «la tripulació està sent castigada per les autoritats locals per les opinions polítiques dels seus llogaters anteriors» i afegeix que «cap dels tripulants, els seus caps o propietaris són cap mena de neonazis, rebels o activistes». En un altre correu d'ahir, Egerstrom reclamava els detalls bancaris per pagar les taxes que li reclamen per poder entrar al port.

La vinculació del C-Star amb activitats xenòfobes al Mediterrani va fer que la Generalitat li prohibís atracar a cap dels seus ports i va mobilitzar els col·lectius antiracistes gironins. El vaixell porta quatre dies davant de Palamós.