Comença el judici a l'acusat d'assassinar una dona a Girona, esquarterar-la i llançar el cos al bosc

Un tribunal popular format per cinc dones i quatre homes s'encarregarà de jutjar l'acusat d'estrangular i esquarterar una dona en un pis de Girona l'octubre del 2013. El processat, Dave Verbist, que ja ha confessat el crim, s'enfronta a una condemna de 17 anys i deu mesos de presó. Juntament amb ell, a la banqueta també s'hi asseu el seu company de pis, per haver-lo ajudat a repartir el cadàver en bosses d'escombraries i llançar-les a diferents zones boscoses dels voltants de la ciutat. Després de l'elecció del jurat, i durant el torn de paraula de les parts, tant el fiscal com l'acusació particular han subratllat "la brutalitat del crim" i "l'absoluta manca de respecte" que els dos processats van tenir cap a la víctima a l'hora de desfer-se del cadàver. La defensa de Verbist, que qualifica els fets d'homicidi, assegura que l'home va cometre el crim "de manera involuntària".

El crim que s'ha començat a jutjar a l'Audiència de Girona va tenir lloc en un pis del carrer Pare Coll, on vivien tant Verbist com l'altre acusat, Doramas Sánchez. Segons sostenen les acusacions, la nit del 24 d'octubre, els dos homes van pujar al pis en companyia de la víctima. Sánchez va anar-se'n a dormir i Verbist i la dona van anar a l'habitació d'ell a mantenir relacions sexuals.

Va ser llavors quan el processat va escanyar la víctima enrotllant-li un cable al coll. El fiscal, Enrique Barata, i l'acusació particular, que encapçala Benet Salellas, sostenen que la dona no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Als seus escrits, recullen que Verbist la va atacar de manera "sobtada i inesperada", aprofitant que tots dos estaven sols al dormitori, i que a la dona li va ser del tot "impossible" demanar ajuda.

L'endemà, a primera hora del matí, Verbist va explicar al seu company de pis el què havia fet. I va ser llavors, segons recullen les acusacions, que Sánchez va decidir encobrir-lo i ajudar-lo a desfer-se del cadàver. Verbist va trossejar el cos de la dona a la banyera, el va repartir en bosses d'escombraries i, després, amb l'ajuda del company de pis, van llançar-les a diferents zones boscoses de la rodalia de la ciutat.

Durant mesos, la víctima va constar com a desapareguda. La família de la víctima va denunciar que li havia perdut el rastre aquell 23 d'octubre a la tarda, i no va ser fins al juny del 2014 quan els Mossos d'Esquadra van trobar el seu cadàver esquarterat.

De fet, va ser el mateix Verbist –que llavors vivia a Madrid- qui va confessar el crim. Ho va fer de manera espontània, després que la policia el detingués per haver estrangulat una turista danesa i cremar el seu cadàver. Per aquest crim, l'Audiència de Madrid ja l'ha condemnat a 25 anys de presó.



"Brutalitat i despreci"

Ara, Dave Verbist s'enfronta a 17 anys i deu mesos de presó per assassinat i profanació de cadàver. Durant el torn de paraula de les parts, tant el fiscal com l'acusació particular han subratllat "la brutalitat" amb què el processat va matar la víctima.

Enrique Barata ha assegurat, a més, que tant ell com Sánchez van "profanar el cadàver i se'n van desfer amb despreci", posant-lo en bosses d'escombraries i llançant-lo a bosc. "No van tenir cap mena de respecte per la víctima i van fer patir la seva família durant mesos", ha dit.

Per la seva banda, Salellas ha dit als membres del jurat que "res pot arribar a justificar" el crim i ha qualificat "d'increïble" que Verbist intenti "autoexculpar-se" assegurant que va matar la dona de manera involuntària. Durant la seva intervenció, l'advocat també ha demanat al jurat que, a l'hora d'avaluar el cas, també "tinguin molt present" el de la turista danesa que Verbist va matar a Madrid.



Fets 'in crescendo'

L'advocat de Verbist, Miguel Ángel Chamorro, ha defensat la tesi que el crim va ser un homicidi imprudent. Ha assegurat que l'acusat i la víctima es van trobar de manera "casual" i que, després, els fets van anar "in crescendo" fins que, "de manera involuntària", el seu client va matar la dona mentre mantenien relacions.

Chamorro ha dit també que "el xoc emocional", lligat al consum d'alcohol, va portar Verbist a actuar "de manera desesperada" i a esquarterar el cadàver. "Es trobava fora de si", ha puntualitzat l'advocat de la defensa.

Ara, després de l'elecció del jurat i de les al·legacions prèvies, el judici continuarà dilluns amb la declaració dels acusats i de diversos testimonis. El company de pis de Verbist, Doramas Sánchez, s'enfronta a una pena de 3 anys i quatre mesos de presó per encobriment i profanació de cadàver.

Hi ha previstes declaracions de testimonis i perits fins al dia 28, quan les parts faran les conclusions i els informes al matí. A la tarda, s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que es retirarà a deliberar. El cas es jutja a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona.