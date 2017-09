Pallassos d´hospital de tot l´Estat visiten els centres gironins

Els pallassos d'hospital que aquests dies participen a Girona en una trobada estatal de professionals del sector van visitar ahir diversos centres sanitaris de les comarques gironines.

Hospitals com el Josep Trueta de Girona, l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el Sant Jaume de Calella o el de Palamós, a més de sociosanitaris com el centre Maria Gay de Girona, van rebre ahir la visita dels clowns d'hospital, que van fer somriure pacients ingressats, familiars i també els mateixos professionals que hi treballen.