El retrocés del turisme espanyol fa caure les pernoctacions hoteleres al mes d´agost

Les dades hoteleres del mes d'agost no han sigut tan positives per als establiments gironins com permetien esperar les previsions. Segons les dades donades a conèixer ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels gironins van perdre l'agost un 5,4% de pernoctacions respecte al mateix mes del 2016. Un retrocés que s'explica sobretot per la caiguda de clientela nacional -tant de Catalunya com de la resta d'Espanya-, en un 9,6%. El turisme estranger també va baixar, en aquest cas un 3,2%.

Mentre que l'agost de 2016 els hotels gironins van superar la barrera dels 2,5 milions de pernoctacions, aquest 2017 s'han quedat en 2.377.167, un 5,4% menys. D'aquestes, 781.449 corresponen a clients espanyols, i 1.595.718, a estrangers. La xifra contrasta amb el global de l'Estat espanyol, on les pernoctacions hoteleres van augmentar de mitjana un 0,5%. De tota manera, també en aquest cas van disminuir les de viatgers espanyols (-1,2%), mentre que les d'estrangers augmentaven un 1,5%.



Cau també a Catalunya

També al total de Catalunya el turisme estranger segueix sent el motor del sector hoteler. El passat mes d'agost, el nombre de pernoctacions contractades en establiments hotelers va caure un lleuger 0,55% en relació amb l'agost de l'any passat, segons les xifres de l'INE. Aquesta caiguda del nombre de nits contractades a l'agost s'explica per un significatiu retrocés del 5,54% de les pernoctacions d'espanyols -una caiguda important, però menor que la patida pels establiments gironins- mentre que les nits contractades pels turistes estrangers es van apuntar un nou rècord històric amb un increment de l'1,64% en relació amb el mateix mes de l'any passat.

El nombre total de nits contractades en hotels de Catalunya durant l'agost es va situar en 8.944.796, 49.372 menys que a l'agost de l'any passat, el -0,55% menys, i el segon millor registre de la sèrie històrica. El nombre de pernoctacions de residents espanyols a l'agost es va situar en 2.587.378 nits, 151.731 menys que el mateix més de l'any passat, el 5,54% menys i el tercer millor registre de la sèrie.

Mentre que el turisme espanyol a Catalunya va enrere, els visitants estrangers van en sentit contrari i van contractar 6.357.418 nits, 102.359 més que el mateix mes de l'any passat, l'1,64% més i una xifra que suposa un nou rècord històric per segon any consecutiu en un mes d'agost.

Pel que fa al nombre de turistes que van passar per la recepció d'un hotel de Catalunya, a l'agost van sumar 2.427.222 persones, cosa que suposa 11.638 menys que a l'agost de l'any passat, el -048%, i el segon millor registre de la sèrie. D'aquests clients hotelers de l'agost, 871.896 persones eren residents a l'Estat espanyol, 38.535 menys que fa un any, el 4,23% menys, i el tercer millor registre de la sèrie. Mentre que el nombre de turistes de l'Estat en hotels queia a l'agost, els residents estrangers es van situar en 1.555.326 clients, 26.897 més que fa un any, l'1,76% més.