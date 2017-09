El consolat mexicà planta «El Grito» de St. Joan per una pancarta a l'Ajuntament

La delegació del consolat mexicà de Barcelona que dissabte es va desplaçar a Sant Joan de les Abadesses per veure en directe la representació d' El Grito, va plantar-la després que al balcó de l'Ajuntament hi aparagués una pancarta on s'acusava al govern del país centre-americà d'«Asesino». També s'hi demanava «justícia».

Els autors del cartell van aprofitar que la delegació del consolat i el consistori santjoaní eren al cementiri per homenatjar al músic mexicà Salvador Moreno, instigador dels llaços d'unió entre Sant Joan i San Luis Potosí, per penjar-lo a la façana.

En arribar a la plaça Major, on es concentren les activitats lúdiques d' El Grito, van marxar-ne indignats per la consigna del cartell. El text de la pancarta feia referència a 43 estudiants d'una escola rural que van desaparèixer ara fa tres anys a Iguala, en uns enfrontaments amb la policia local i l'exèrcit del país on també hi va haver nou morts i 27 ferits. Les reivindicacions socials eren el rerafons d'aquell conflicte, el 26 de setembre de 2014.

La comitiva mexicana que va anar a Sant Joan havia de ser liderada per la nova cònsul de Barcelona, Maria Carmen Oñate, tot i que finalment va fer-hi anar a altres representants del mateix consolat.

En anteriors edicions d'E l Grito, que se celebra a Sant Joan de les Abadesses perquè el compositor de la música de l'himne mexicà, Jaume Nunó, era fill del municipi, la delegació mexicana ja va mostrar-se molesta per la presència d'estelades i l'absència de la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament santjoaní.

El Grito és una tradició mexicana per celebrar-ne la independència.