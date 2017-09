Els allotjaments no hotelers milloren un 5% els resultats

Els allotjaments turístics no hotelers de les comarques de Girona van fregar els 4 milions de pernoctacions el mes d'agost passat, superant en 5 punts l'agost de 2016, segons informació donada a conèixer ahir per l'Institut Nacional d'Estadística. El turisme nacional és el que ha fet créixer la xifra, amb un augment del 8,8%. Els turistes estrangers, per la seva banda, van contractar un 3,2% més de nits que en agost de 2016.

Apartaments de lloguer, càmpings i cases de turisme rural de les comarques de Girona van assolir 3.915.765 pernoctacions a l'agost, quasi 200.000 més que un any enrere, en el que suposa un creixement del 5%. D'aquestes, 1.269.676 corresponen a clients nacionals (catalans i espanyols), un 8,8% més. Les pernoctacions d'estrangers van sumar 2.646.089, que suposa un augment del 3,2%.

Per subsectors, el creixement més espectacular es va donar en el turisme rural, que va millorar en un 10% els resultats d'agost de 2016, arribant a les 127.153 nits contractades.

De tota manera, en xifres absolutes cal destacar el creixement dels càmpings. Les 2.848.266 pernoctacions assolides suposen un creixement percentual del 5,5%, però suposen també unes 150.000 pernoctacions més si parlem de xifres absolutes.

Pel que fa als apartaments de lloguer, les 940.346 nits contractades signifiquen un creixement del 2,7%.

Tant en turisme rural com en càmpings, la província de Girona va ser a l'agost la primera de tot l'estat pel que fa a nombre de clients i de pernoctacions.



2,5 milions de turistes forans

D'altra banda, l'INE també va oferir ahir les xifres de turistes estrangers a Espanya el mes d'agost. Catalunya és la comunitat que més turistes estrangers ha rebut, amb més de 2,5 milions de visitants forans, seguida de les Illes Balears, amb 2,3 i Andalusia, amb 1,4 milions.

Segons l'informe, Espanya va rebre a l'agost la visita de 10.426.029 turistes internacionals, un 4% més que en el mateix mes del 2016.

El Regne Unit és el principal país de procedència d'aquests turistes, amb 2.331.504. França i Alemanya són els següents països amb més turistes que visiten Espanya a l'agost.

Entre la resta de països de residència cal destacar els creixements anuals dels turistes procedents de Suïssa (34%), els països nòrdics (29,2%) i els Estats Units (23,4%).Per comunitats, Catalunya ha rebut 2.559.865 turistes, un 2,3% més que en el mateix mes de l'any passat. Els principals països de residència dels turistes que arriben al Principat són França, amb el 29,4% del total, i el Regne Unit (13,1%).