Excursió Jubilats de Sant Joan les Fonts

El passat dissabte 30 de setembre, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va organitzar una sortida per a les persones jubilades i pensionistes de la localitat. Setanta-vuit persones del poble i dels nuclis de la Canya, Begudà i Sant Cosme s'hi van apuntar. El matí, el van passar a Montserrat en visita lliure per tal que cadascu pogués admirar el que més li agradava. Al migdia, van anar a dinar al restaurant El Puma de Barcelona. Després del dinar, van tenir 3 hores per passejar per Barcelona.