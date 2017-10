Els Mossos no poden fer pràctiques de tir aquest mes a Sant Climent

Els Mossos d'Esquadra no poden fer pràctiques de tir almenys durant aquest mes a la base militar de Sant Climent Sescebes. El motiu rau segons asseguren des del sindicat CAT (Col·lectiu autònom de Treballadors) en el fet que s'estan fent obres a les instal·lacions del Ministeri de Defensa.

Però a més, diu la delegada territorial de Girona del CAT, María José Dávila, que a les instal·lacions hi ha molta presència de policies que s'hi van traslladar arran de l'1 d'octubre i, per tant, hi ha manca d'espai.

A les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra no compten amb un camp de tir propi a la Regió Policial i per aquest motiu, durant aquests dies, aquells qui n'hagin de fer i les tinguin programades haurien de traslladar-se fins a les instal·lacions de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), l'escola de policia, que es troba situada a Mollet del Vallès. I que, per tant, obliga els agents gironins a desplaçar-se fins aquest punt de l'àrea de Barcelona.

Dávila també destaca que en la darrera reunió de la Regió Policial de Girona celebrada el 19 de setembre es van reconèixer que hi ha «agents que no han efectuat la pràctica de tir i fa més de dos anys que no tiren», tal i com informa públicament el sindicat en el resum de la trobada on participa, entre altres, el comissari dels Mossos a Girona.

Les obres que s'estan fent suposen, entre altres, la instal·lació de la tanca que ha de delimitar el perímetre de la zona de tir. Es tracta de deu mil metres quadrats amb una alçada d'un metre i mig.

Aquesta no és la primera vegada que els sindicats denuncien la situació que viuen els Mossos a l'hora de fer pràctiques de tir. Els sindicats -de l'antiga Trisindical, a la qual hi havia el CAT- van denunciar el novembre passat que tres de cada quatre mossos no han fet pràctiques de tir. Una situació que el conseller d'Interior va negar, tot i que va assegurar que demanaria informes dels fets.