Una serp pica un nen de 14 anys a Gombrèn

Un menor de 14 anys ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de ser picat per una serp a Gombrèn, al Ripollès. Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts d'una del migdia, des del Coll de Pardinella, prop d'una zona d'escalada.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un vehicle amb GRAE i un helicòpter amb GRAE i GEA. També s'hi han personificat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que al final no s'ha necessitat cap trasllat perquè el ferit ha estat portat a l'hospital amb helicòpter.

El nen anava acompanyat per dos adults i un altre nen. El ferit és un veí procedent de l'Esquirol, a Osona. De moment no se sap quin tipus de serp l'ha picat, però la víctima en tot moment s'ha mantingut estable i ha estat portat al centre mèdic en bon estat. Els Bombers han explicat que es tracta d'un rescat poc freqüent i que no els consta que sigui una zona on hi hagi una gran presència de serps.