200 animals a la Fira de Sant Lluc d'Olot

Final de la Fira de sant Lluc L'exposició ramadera va ser el darrer acte de les fires de Sant LLuc que van començar dissabte passat, dia 14 d'octubre. L'esdeveniment d'ahir és el més tradicional d'una fira que ha complert 702 anys i que havia concentrat milers d'animals.

Ahir, la xifra era similar a la dels darrers anys, uns 200 animals. Hi havia vaques, cavalls, ases, someres, mules, xais i porcs separats en corrals de 27 explotacions ramaderes.

La mostra estava situada entre la plaça de braus i el cementiri i va tenir molta assistència de públic.

A més d'animals, hi havia parades relacionades amb l'agricultura, màquines elèctriques per a diferents utilitats, eines manuals per al treball al camp, cistells, menjar de proximitat, llavors i esquelles.