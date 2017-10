L´Oncobike reunirà uns 300 ciclistes en 51 equips

Uns 300 ciclistes repartits en 51 equips participaran dissabte en la segona Oncobike, una cursa solidària en BTT a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. La prova, que recorre camis i pistes de la Vall del Llémena, repeteix la finalitat de l'any passat: aconseguir fons per millorar la llar-residència que l'entitat ofereix als malalts de càncer de Girona i a les seves famílies prop de l'hospital Josep Trueta.

Sant Gregori serà el centre neuràlgic de la prova, acollint-ne la sortida i l'arribada. Els equips que hi participen poden optar entre dos recorreguts de 200 km (+4.913m) o 150 km (+3.416m) i per a inscriure's-hi han de fer un donatiu mínim de 500 euros, tot i que molts d'ells acaben superant aquesta quantitat gràcies a les aportacions d'empreses patrocinadores i de particulars. En aquesta edició, doncs, es preveu superar els 25.000 euros.

Aquests diners es destinaran a reformar un dels dos pisos que l'Oncolliga té al barri de Sant Ponç de Girona, a tocar del Trueta, i que permeten posar a l'abast de les famílies dels malalts oncològics que preveuen una llarga hospitalització una habitació que els proporcioni acolliment i comoditat de forma gratuïta.

L'any 2016 van utilitzar aquest servei 44 famílies, que hi van fer 1.170 pernoctacions. Quan els pisos estan plens, s'ofereix als usuaris una habitació en algun dels hotels que col·laboren amb l'entitat: el Sidorme a Salt i a Figueres, i l'Hotel Peninsular a Girona.

Els pisos es van adquirir els anys 1998 i 2006 i ara fa un any l'entitat va decidir dur a terme algunes actuacions per fer-los més acollidors i confortables, com ara posar parquet, pintar i canviar mobiliari, cortines, matalassos i parament de la llar.

Amb els donatius recollits en la primera edició, 21.835 euros, ja s'ha dut a terme la reforma del pis més antic, situat a la plaça Sant Ponç, número 2, i amb el que es recapti en l'edició d'aquest any es farà front a les reformes del segon pis, situat a l'Avinguda de França, número 38.

La sortida tindrà lloc a les 8 del matí a la zona esportiva de Sant Gregori i l'itinerari transcorre íntegrament per la Vall de Llémena. Els ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Llémena (Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Canet d'Adri) col·laboren en la iniciativa, juntament amb el Club Ciclista Sant Gregori i l'associació Cingles de la Llémena. Uns 150 voluntaris assistiran els corredors en els punts d'avituallament.

Els equips estan formats per sis ciclistes i sempre n'hi haurà d'haver com a mínim dos en ruta. L'itinerari no estarà senyalitzat i els diferents equips hauran de seguir el recorregut amb el sistema GPS.

L'itinerari estarà dividit en vuit trams i els equips només podran fer els relleus que considerin oportuns en els punts de control, que estaran situats a Sant Gregori (km 21,8), Sant Martí de Llémena (km 43,4), Sant Esteve de Llémena (km 68,5), Sant Aniol de Finestres (km 98,9), Sant Esteve de Llémena (km 114,9), Canet d'Adri (km 142,9 i 171,1) i Sant Gregori (km 197,3). Els equips que facin l'itinerari més curt, de 150 km, faran dos trams menys.

El temps màxim per a completar el recorregut és de 20 hores i els organitzadors estimen que els primers a arribar a la línia de meta a Sant Gregori ho faran amb un temps aproximat d'entre 9 i 10 hores en el cas de la cursa llarga i d'entre 6 i 7 hores en l'itinerari més curt.