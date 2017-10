Busquen una veïna de Cervià desapareguda dimecres al Pla de l'Estany

Els Mossos d'Esquadra busquen una veïna de Cervià de Ter de 84 anys desapareguda des dimecres al matí al Pla de l'Estany. La dona va explicar a la família que aniria al mercat de Banyoles i ja no en va tornar.

Teresa Nierga conduïa un tot terreny de color blau fosc i en tancar l'edició, la policia no havia localitzat ni el vehicle ni tampoc tenia rastre de la dona. La família, aquest dimecres en veure que la dona no apareixia, la va estar buscant després de no saber-ne res al llarg del dia i aquell mateix vespre va presentar denúncia per la desaparició de la Teresa a la comissaria de Banyoles.

Els Mossos d'Esquadra i familiars des del moment dels fets, l'han estat buscant però per ara no hi ha hagut resultats ja que no s'ha trobat cap tipus d'indici del seu parador. L'únic que se'n sap és que l'últim lloc on se la va poder veure és a la població de Camós.



Ajuda a les xarxes

Familiars i amics van difondre ahir les imatges de la desapareguda així com del vehicle que conduïa a través de les xarxes socials per tal que la gent pugui aportar informació en cas d'haver vist o veure Teresa Nierga.

I insten a avisar el telèfon d'emergències 112 en cas de cap pista. L'Ajuntament de Cervià de Ter també va difondre'n el cas. Tot i que els Mossos d'Esquadra lideren la recerca de la dona, asseguren que s'activarà un dispositiu més gran i que comptarà amb la participació de més cossos d'emergències un cop hi hagi pistes més clares.