El TSJC ajorna el judici sobre la reorganització del transport sanitari

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va suspendre el judici sobre la reorganització del servei d'ambulàncies de Girona previst per aquest dimecres fins que el Tribunal Superior es pronunciï sobre l'anterior procediment judicial.

En els dos casos, els representants dels treballadors van presentar una demanda contra l'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que gestiona el servei, per canvis en les condicions laborals i de destinació geogràfica de la plantilla. En el primer procediment, al març, el TSJC va fallar a favor de la part social, una decisió que va ser recorreguda per TSC i sobre la que encara no hi ha sentència del Suprem.

Les advocades del Sindicat del Transport Sanitari de Girona demanaran al jutge que freni cautelarment la implantació dels canvis en les condicions de treball.