Ensenyament anuncia per al novembre la convocatòria de 2.000 places d´oposicions

El Departament d'Ensenyament ha anunciat que a mitjan novembre convocarà oposicions per cobrir 2.000 places públiques, una data esperada per la plantilla docent interina i substituta, que els sindicats del sector calculen que només a les comarques de Girona inclouen prop de 3.000 professionals.

El 80,1% de les vacants ofertes (1.602) són per al cos de professorat de Secundària, distribuïdes en 15 especialitats diferents. Mentre que tan sols el 18,65% de les places (373) s'adrecen a mestres de Primària, restringides a les especialistes d'Anglès, Música i Audició i Llenguatge.

La convocatòria es completa amb onze llocs per a tres modalitats d'Arts plàstiques i disseny; i catorze més per a docents de Francès en Escoles Oficials d'Idiomes.



Manca d'estabilitat laboral

Per al sindicat educatiu majoritari a les comarques gironines, Ustec·STEc, aquesta convocatòria d'oposicions és «testimonial» perquè «no aborda un problema greu: la precarietat que s'ha instal·lat a l'educació pública». Així ho va considerar el seu portaveu, Xavier Díez, per a qui la comunitat educativa necessita «projectes a llarg termini» ja que –va advertir– està en joc «la independència dels docents». Díez va recordar que el curs passat es va calcular que prop del 32% de mestres i professors catalans treballen com a personal eventual. Com també va apuntar que el propòsit de la Generalitat, per concretar, és estabilitzar la situació de 15.000 docents.

De moment, la Conselleria d'Ensenyament –que des d'aquest estiu dirigeix Clara Ponsatí– ha informat que preveu publicar la convocatòria oficial de 2.000 places d'oposicions al llarg de la segona quinzena de novembre. Aquestes vacants formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat que el Govern català va anunciar a finals de 2016.



Les proves, entre abril i juny

Ara, el calendari previst és que mestres i professors presentin les sol·licituds durant el desembre; que la llista provisional de persones admeses i excloses es publiqui la segona meitat de gener de 2018; i que la definitiva es difongui dintre dels primers quinze dies de març. Un cop superats aquests tràmits, el procés selectiu s'iniciarà a mitjans d'abril i s'allargarà fins a la primera meitat de juny, abans de què acabi el curs.

Les últimes oposicions docents, amb 300 places per a tot Catalunya, es van realitzar a finals del curs passat. Llavors, el nombre d'aspirants va multiplicar per 11 les vacants ofertes pel Departament d'Ensenyament, ja que 3.316 docents van intentar aconseguir-ne una. En aquests moments, els seleccionats es troben en ple període de pràctiques en centres educatius; sis mesos, que fan sota la tutela d'un professor i al final dels quals hauran de ser avaluats.

Aquesta darrera convocatòria pública es va limitar a professorat d'educació Secundària (138 places) i, sobretot, de Formació Professional (162). A les comarques de Girona, Ensenyament va habilitar cinc tribunals d'oposicions, d'un total de 43 ubicats arreu de Catalunya.

L'anterior oferta pública de places docents, el 2011, també es va restringir a Secundària; mentre que les últimes oposicions obertes a mestres del cos de Primària es van celebrar un any abans, el 2010.