Un camió ha perdut la càrrega i s'ha fet pas a la GI-535 a Bescanó durant 90 minuts

Un camió ha perdut la càrrega que transportava a la GI-535 al seu pas per Bescanó.



Aquest incident ha provocat que hi es desplacessin els blocs de formigó que transportava al mig de la calçada.



L'escampall ha genera cues, a les deu del matí, d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, segons el Servei Català de Trànsit.



Els Mossos d'Esquadra ha obligat a fer pas alternatiu a la GI-535, via que uneix Salt amb Bescanó. Aquesta situació ha durat prop d'una hora i mitja i llavors, el pas de vehicles s'ha normalitzat.



Malgrat el succés, no s'han hagut de lamentar ferits.



El fet s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les deu del matí a tocar d'una rotonda de l'inici de la GI-535.







