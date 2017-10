L'Ajuntament d'Olot aprova un pressupost de 35 milions per al 2018

L'Ajuntament d'Olot en el ple d'anit va aprovar un pressupost consolidat de 35.146.080 ?. Es tracta d'un compte un 6,80% superior al de l'any passat. El pressupost va tirar endavant amb els vots de PDeCAT-DC i PSC, l'abstenció d'ERC i els vots en contra de la CUP i OeC.

Educació amb 255.000 ? té un augment del 4,62% respecte a l'any passat . El motiu de la puja és l'obertura d'una segona línia a l'escola bressol de Sant Miquel.

Per a Serveis Socials hi ha 844.000 ?, un 5,23% més que el 2017. L'augment ha de permetre el desplegament del model preventiu d'atenció a la infància amb la contractació de 4 nous professionals.

A Ocupació destinen 1.060.000 ?, un 20% més que l'exercici actual. Preveuen fer un pla d'ajuda per a persones en atur crònic i replantejar el sistema de formació professional.

Cultura baixa perquè eliminen els premis literaris Ciutat d'Olot i no faran publicacions locals. Continuaran els festivals MOT i Sismògraf, les programacions de jazz i circ a les places i la residència FABER.

En tant que novetats els pressupostos preveuen una partida de 100.000 ? per un pressupost participatiu destinat als barris, un estudi per una piscina coberta pública i una inversió per reformar la pista d' skate. Aquesta darrera ha estat reclamada pels usuaris. En el capitol 1 referent a personal hi ha un increment del 2% en salaris.

En el mateix ple, les ordenances fiscals van ser aprovades amb un increment del 2% en els impostos i taxes d'acord amb l'IPC català d'agost a agost. L'IBI tindrà un augment d'entre 2,72 ? a 19,62 ? any per a 8 de cada 10 rebuts. Les plusvàlues van ser aprovades amb els vots a favor de PDeCAT-DC,i PSC, l'abstenció OeC i el vot en contra d'ERC i OeC.

En el cas de les plusvàlues, el canvi de normativa suposarà que només hagin de pagar les transmissions on s'hagi detectat un increment de valor, i no com en l'actualitat que afecta totes les transmissions (tant compra i venda com herències).

Calculen que aquesta modificació representarà una disminució d'entre 30 i 50% dels ingressos municipals i que, per tant l'Ajuntament pugui deixar d'ingressar uns 400.000 ?. De cara al 2018, l'Ajuntament té previst pujar el tipus de base de les plusvàlues en el tram de fins a 5 anys (del 22 al 26%) per a les operacions de caràcter més especulatiu.

Per a l'any 2018, l'Ajuntament manté les bonificacions a les famílies monoparentals i aturats. Com a novetat, s'introdueix una bonificació de l'IBI (amb un màxim del 20%) als immobles on es desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic.



Bonificacions a l'IBI

Al sector de la pagesia, s'aplica una bonificació del 50% de l'IBI rústica. Al sector industrial, ajudes econòmiques equivalents a un percentatge sobre la quota d'IAE amb un màxim del 5% en general o del 10% quan l'empresa estigui ubicada en el Nucli Antic o al barri de Sant Miquel.

A causa de l'afectació de les obres, els veïns i comerços del passeig d'en Blay (el Firal) tindran una bonificació de 8/12 parts de la quota de la taxa per les entrades de vehicles i ampliació de la bonificació de 2/12 de la quota a totes les entrades situades a la zona de l'eixample que provisionalment s'utilitza per al mercat del dilluns. -Bonificació del 50% de l'IAE a les activitats ubicades en aquesta zona. Bonificació de la quota de gener a agost per a les ocupacions amb taules i cadires de la zona del Firal. I bonificació a les escombraries empresarial.