Sopar solidari de Càritas amb famílies en risc

l'atenció a la infància és prioritària per a Càritats Diocesana de Girona, tal com va remarcar durant el seu primer sopar solidari. El motiu és que més de la meitat d'usuaris dels seus programes són famílies amb fills al seu càrrec i seran aquests projectes els que es beneficiaran del sopar benèfic, al Mas Marroch. Més de 200 persones hi van assistir.