Dos trams de l´N-260 i l´N-II estan entre els més perillosos d´Espanya

Un tram de la Nacional 260 i un de la Nacional II al seu pas per les comarques gironines es troben entre els 190 més perillosos d'Espanya. Això es desprèn d'un estudi de l'organització de defensa dels conductors Automobilistes Europeus Associats (AEA) que localitza els trams de carretera més perillosos de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

Aquests són els punts negres de les vies convencionals però també en localitza en les autopistes. N'hi ha un de gironí a la posició 24 dels 40 de la classificació que es troba per l'Alt Empordà. L'N-260, a més del tram localitzat en el lloc 21, en té cinc més entre els 190 amb més perillositat d'Espanya.

Aquests punts negres són el resultat, asseguren des de l'AEA, d'una classificació elaborada i basada en l'Índex de Perillositat del Ministeri de Foment de les vies convencionals i autopistes durant el període 2011-2015.

A les comarques de Girona el primer punt negre que es troba en el rànquing ocupa el lloc 21 i és a l'N-260, via que transcorre per les comarques de Girona entre Portbou i Puigcerdà. En concret, en un punt de la via localitzat a l'Alt Empordà, per on circulen diàriament uns 300 vehicles. És al quilòmetre 63, al seu pas per Llançà.

En aquest rànquing té la posició número 26. Un altre punt negre d'aquesta mateixa via, en aquest cas situat a la Collada de Toses, es troba al quilòmetre 167. Aquí hi ha un trànsit de 665 vehicles diaris. En ambdós punts de l'N-260 hi ha hagut 4 accidents amb víctimes o morts entre 2011 i 2015.

L'altra carretera amb traçat a les comarques de Girona que apareix en aquest rànquing és l'N-II. És una via històricament castigada per la sinistralitat però que s'ha vist disminuïda gràcies al seu desdoblament en un petit tram de la Selva així com a la prohibició de circulació de camions d'alt tonatge i el seu desviament per l'autopista AP-7.

Tot i això, hi ha un punt que transcorre per la comarca de la Selva –a l'altura de Riudellots, a prop de la sortida de l'aeroport Girona-Costa Brava– que es considera un punt negre. Està ubicat al quilòmetre 139 i hi circulen a diari 825 vehicles. S'hi han produït cinc accidents amb víctimes o morts i un total d'entre cinc i nou ferits o morts durant el mateix període.

Sis punts negres a l'N-260

La resta de trams perillosos que apareixen en aquesta classificació que ha elaborat l'organització de defensa dels conductors Automobilistes Europeus Associats pertanyen a l'N-260 i es troben sobretot a la zona pirinenca.

Al lloc 45 hi ha un tram de Planoles situat al quilòmetre 139; a Alp també hi ha un d'aquests punts negres, al pas de l'N-260 al quilòmetre 157 i està situat al lloc 74. A la posició 75 hi ha un altre punt negre. És a Fontanals de Cerdanya, al quilòmetre 175.

Finalment, a l'Alt Empordà cal destacar que l'N-260 també té un punt d'alta perillositat. És al seu quilòmetre 24, al pas pel municipi de Vilajuïga. Cal destacar que l'N-260 al seu pas per l'Alt Empordà és fruit de crítiques per part del territori. Hi ha tres municipis que s'han mobilitzat aquest any: Ordis, Navata i Borrassà. El motiu principal és una cruïlla on hi ha alta sinistralitat. I a Portbou també s'ha reclamat en moltes ocasions per part de l'ajuntament que es desdobli aquesta via que uneix Catalunya amb França, ja que és molt estreta i amb corbes molt pronunciades.

Un punt negre a l'AP-7

En aquest informe també s'analitzen les autopistes més perilloses i només hi ha un punt negre que fa referència a les comarques de Girona. Està localitzat al quilòmetre 29 i ocupa el lloc 24 dels 40 que formen el rànquing.

Aquest és a Borrassà i de mitjana hi circulen diàriament 28.389 persones. S'hi han produït 10 accidents greus o amb víctimes mortals i 20 ferits greus o morts entre 2011 i 2015.