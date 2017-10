Més segregació escolar que residencial

La segregació escolar a Catalunya és superior a la residencial, on alguns centres educatius concentren l'alumnat amb menys recursos socioeconòmics o procedent de la immigració recent, de manera que no reflecteix la realitat del seu entorn.

Un informe elaborat pel consorci Ivalua i la Fundació Jaume Bofill, que ahir a la tarda es va presentar a Barcelona, conclou que la segregació escolar continua sent l'assignatura pendent a Catalunya i, per combatre-la, proposa mesures per millorar la política en l'elecció i l'assignació de centre

Aquest treball s'ha fet a partir de l'estudi dels efectes sobre set tipus de polítiques que s'apliquen per combatre la segregació escolar, per motius socioeconòmics, culturals i acadèmics. En concret, s'han analitzat els aspectes següents: les polítiques de zonificació, la delimitació de les àrees d'influència de les escoles, l'autonomia dels centres en l'admissió d'alumnes, la reserva de places o l'establiment de polítiques de quotes màximes o mínimes per a col·lectius específics als diferents centres educatius.

Els experts també han avaluat els xecs escolars, en forma de transferències monetàries atorgades a les famílies o els centres en virtut del seu alumnat. S'han valorat, també, la comunicació que es duu a terme per informar les famílies en el procés de selecció d'escola, així com els algoritmes que les autoritats educatives utilitzen per aparellar les sol·licituds d'accés i les places que s'ofereixen.

A partir de l'estudi d'aquests factors, l'informe conclou que per combatre la segregació escolar s'haurien de crear mesures com crear zones escolars de mida mitjana, on el conjunt de les famílies disposin d'un ventall de centres de proximitat prou ampli i divers.

A més, els experts recomanen establir mecanismes sancionadors davant possibles pràctiques selectives d'alumnat encobertes; així com posar en pràctica quotes màximes i mínimes adaptades a la realitat poblacional de cada moment i territori, amb l'objectiu d'equilibrar el conjunt d'alumnes.

L'informe constata que els centres que repercuteixen en les famílies part del cost de l'escolarització reprodueixen dinàmiques de segregació escolar per motius socioeconòmics. Per evitar-ho, es recomana establir ajudes monetàries modulables en funció de la renda de les famílies per pagar els costos indirectes de l'escolarització –com són el transport o el menjador– o directes –en centres privats concertats.

Una altra recomanació consisteix en establir accions comunicatives específiques per acompanyar les famílies més vulnerables en el procés d'elecció de centre.