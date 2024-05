Girona flexibilitza algunes de les mesures contra la sequera

L'Ajuntament de Girona ha relaxat algunes de les mesures contra la sequera, després que amb l'episodi de puges dels darrers dies, s'hagi passat de fase d'emergència a la d'excepcionalitat. Amb tot, des de l'Ajuntament adverteixen que encara s'està "molt lluny de la normalitat" i animen als ciutadans a seguir estalviant aigua. A partir d'aquest divendres, doncs, es tornaran a obrir les dutxes de les piscines cobertes municipals de Palau i Santa. També es permet el reg dels camps de futbol on es juguin partits federats, així sí, sempre que no se superin els 450 m³/ha/mes.

El consistori recorda que es manté la limitació de l'ús de les dutxes en els pavellons, camps de futbol i a la zona esportiva de la Devesa durant els entrenaments. El motiu és que les reserves dels embassaments encara són baixes i, per tant, cal mantenir aquesta restricció. En concret, no es podran utilitzar les dutxes després dels entrenaments, però sí després dels partits entre equips federats. Alhora, l’Ajuntament assenyala que continuarà fent seguiment als 30 grans consumidors d’aigua que hi ha a la ciutat, especialment després d’haver detectat un increment el consum d’aigua durant l’últim mes.

D’altra banda, aquelles fonts urbanes d’aigua potable que estaven tancades es començaran a obrir de nou a partir de la setmana que ve. Una decisió que s’ha pres arran de la proximitat de l’arribada de l’estiu, quan es preveu que hi hagi diversos episodis d'onades de calor.

Cal recordar que en fase d’excepcionalitat està permès el reompliment de les piscines que tenen sistema de recirculació d'aigua i el primer ompliment en algunes circumstàncies, així mateix es permet el reg de supervivència d'arbres o de plantes amb la mínima quantitat indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o amb regadora.

Per això, el consistori ha obert les escomeses independents que subministren aigua potable a les piscines privades i al reg de jardins de més de 300 m², que s’havien tancat el mes d’abril en la fase d’emergència.