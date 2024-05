Xavi no seguirà al Barça

Nou gir de guió en el Barça. Segons ha avançat Jordi Basté a RAC1 i ha pogut confirmar Sport, del mateix grup editorial que Diari de Girona el president del club, Joan Laporta, té decidit que Xavi Hernández no segueixi a la banqueta blaugrana la pròxima temporada. La decisió, que probablement no es faci oficial fins després del partit contra el Rayo Vallecano si l'equip aconsegueix l'objectiu de mínims de ser segons a la Lliga, la va prendre el president després de la roda de premsa de Xavi prèvia al partit contra l'Almeria.

A Laporta, que ja va mostrar el seu enuig amb l'equip després de la derrota davant el Girona a Montilivi, no li van agradar les paraules de Xavi, en les quals afirmava que seria molt difícil competir amb el Reial Madrid i amb altres clubs europeus per les dificultats econòmiques per les quals passa l'entitat- Aquestes paraules van causar una profunda decepció en el president, que no va viatjar a Almeria, i que ha decidit fer marxa enrere amb l'acord que va segellar amb Xavi el passat 24 d'abril, amb el qual el de Terrassa es desfeia de l'anunci de deixar la banqueta el pròxim 30 de juny.