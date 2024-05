Preocupació per l’abús de fàrmacs per tractar l’ansietat al Baix Empordà

Els Serveis de Salut Baix Empordà (SSIBE) desplegaran a partir d’aquest mes de maig una campanya per reduir l’ús de les benzodiazepines entre la població del Baix Empordà que les pren de forma habitual i recurrent des de fa temps.

Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen per al tractament de l’ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. Els més utilitzats són Lorazepam, Alprazolam, Lormetazepam, Bormazepam i Diazepam, entre d’altres.

El consum de benzodiazepines a Espanya s’ha convertit en un problema de salut degut a l’ús excessiu observat en els darrers anys. El seu ús prolongat suposa un risc significatiu per la salut: major risc d’accidents, morbimortalitat, efectes adversos durant l’embaràs, major risc de deteriorament cognitiu, disminució de les capacitats d’aprenentatge i d’atenció, dependència i tolerància al fàrmac, major risc de caigudes i fractures òssies, particularment en persones majors de 60 anys, amb un augment del risc que pot arribar fins al 41%.

També hi pot haver un desenvolupament de dependència física i psíquica, així com síndrome d’abstinència quan es deixa de prendre-les i possibilitat d’amnèsia anterògrada, entre altres efectes.

És per això que en el Baix Empordà s’ha decidit prendre aquesta iniciativa per tal de conscienciar la població que pren aquest tipus de medicació amb cartes personalitzades al seu domicili per tal d’informar-los i assessorar-los sobre com reduir-ne l’ús. També s’ofereixen pautes i consells per a millorar la qualitat del son i la gestió de l’ansietat. Alhora, els usuaris que acudeixin al seu professional de referència se’ls lliurarà un pastiller juntament amb la nova pauta de reducció. El circuit que se seguirà, sempre que un usuari ho demani, és citar-lo amb el seu metge de capçalera per tal que l’ajudi amb la pauta de desprescripció, visita de reforç i seguiment amb la seva infermera de referència als tres i sis mesos, o abans si fos necessari.

També s’iniciarà una campanya informativa que inclourà un apartat específic a la pàgina web i informació les pantalles dels centres del SSIBE, a més de difusió en diferents suports publicitaris.

Sessions formatives

En els mesos previs, s’hi han implicat també de forma proactiva els professionals sanitaris - tant de les àrees bàsiques de salut com de l’hospital de Palamós – amb diferents sessions formatives per tal d’abordar la desprescripció amb un enfocament integral i promoure altres alternatives de tractament, incloent-hi consultes grupals i prescripció social.

Aquesta campanya s’emmarca en un projecte d’àmbit estatal finançat amb fons del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a través del Departament de Salut. Ha estat coordinat externament pel Consorci Social i Salut de Catalunya i internament per l’Espai Probeta, la unitat d’innovació de SSIBE.