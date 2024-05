Una mare i una filla farmacèutiques i un directiu d'una empresa química, les víctimes catalanes de l'atac terrorista a l'Afganistan

Les víctimes mortals de l'atemptat a l'Afganistan són tres ciutadans catalans que es trobaven al costat d'un grup de viatgers organitzat format per 13 persones a la ciutat de Bamiyán. Els morts són Ramón Bellmás Rimbau, nascut a Girona i exdirectiu d'una empresa química, i Susana Vilar Bühler i la seva filla Elena Schröder Vilar, que treballaven com a farmacèutiques a Barcelona i Terrassa respectivament.

El mitjà afganès The Khorasan Diary ha informat de les identitats dels tres morts i de la persona ferida, María C. T., tal com ha pogut confirmar aquest mitjà. Els tres catalans morts feien turisme en aquesta ciutat de l'Afganistan i es trobaven en el mercat quan una persona va obrir foc i va posar fi a les seves vides a més d'altres tres ciutadans afganesos. Hi ha set detinguts, de moment, en un crim que està sent investigat com un possible cas de terrorisme per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

Segons diverses fonts, Ramón Bellmas, nascut de Girona, va ser responsable de Salut, Seguretat, Medi Ambient i Qualitat de l'empresa química Covestro, amb plantes a Tarragona i la Zona Franca de Barcelona. Al costat d'ell viatjaven les dues dones: Susana Vilar Bühler, de 65 anys i nascuda a Figueres, i la filla d'ella Elena Schröder Vilar, nascuda a Barcelona. Algunes fonts indiquen que Susana i Ramón eren parella.

Home assassinat Afganistan / Redacció

Les dues dones són farmacèutiques. La mare en l'estació de Sants de Barcelona i la filla en el barri dels Arenes de Terrassa. Susana tenia tres filles més a part de l'Elena. Totes es dediquen al sector de la farmàcia i de la salut, encara que no sempre des del punt de vista assistencial, ja que una és la gerent del local que està dins de l'estació i que aquest dissabte continuava atenent la clientela, sense fer comentaris respecte a l'atemptat.

Per part seva, l'Elena regenta al costat de dos de les seves germanes des de fa uns 10 anys la farmàcia Els Arenes a Terrassa, que també té un servei de solucions ortopèdiques, a partir del lloguer, com promocionen per les xarxes socials. A més, també ofereixen consells de cura de la pell i de nutrició.

Aquestes farmacèutiques eren molt volgudes en el barri i molt actives en les xarxes socials així com s'implicaven activitats pròpies de la comunitat, com la seva participació en la festa major i en actes solidaris. Les germanes havien treballat en la farmàcia de la mare a Sants.

Set detinguts

En l'atac en Bamiyán, han resultat ferides vuit persones, una d'elles una dona catalana que està greu, mentre que els altres dos espanyols han resultat il·lesos. Entre els ferits, mitjans afganesos han indicat que hi ha ciutadans de Noruega, Austràlia, Lituània i Espanya.

Els cossos sense vida dels tres turistes assassinats han estat traslladats al Ministeri de Justícia, situat a Kabul, per a organitzar el procés de repatriació, ha informat aquest dissabte a EFE el director d'Informació i Cultura de Bamiyán, Safiullah Rayed.

Els tres espanyols assassinats pertanyien a un grup de 13 turistes que van arribar des de Kabul el dia anterior per a visitar un dels principals centres turístics del país asiàtic fins a l'arribada dels talibans. L'atac va ser cap a les sis de la tarda del divendres quan el grup de turistes "es trobava dins d'un vehicle" mentre visitava la ciutat, segons Rayed.