El turisme nacional creix un 20,5% al setembre als establiments no hotelers de les comarques gironines

El turisme nacional va créixer més d'un 20% al setembre en els establiments no hotelers gironins. Pel que fa al turisme estranger, va augmentar un 73,3% en el mateix període. Tot junt suposa un increment de l'11,2% de pernoctacions en càmpings, apartaments de lloguer i cases de turisme rural gironins.

Aquests tres tipus d'allotjament turístic de les comarques de Girona van sumar 1.144.956 pernoctacions el mes de setembre, un 11,2% més que un any enrere.

El creixement més notable va tenir lloc en els apartaments, que van assolir 322.690 pernoctacions, un 18,6% més.

Les 783.981 dels càmpings suposen un creixement del 8,4%. En aquest apartat, la província de Girona és líder de l'estat espanyol. A més, per er zones turístiques, la Costa Brava va ser la destinació preferida del global d'Espanya, amb 754.186 pernoctacions.

Pel que fa als establiments rurals, van augmentar les pernoctacions un 12,6%, arribant a les 38.285. La província de Girona és la segona de l'estat en aquest apartat.



Un 7,2% més al total d'Espanya

Al global de l'estat, les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers van superar els 12,9 milions al setembre, un 7,2% més que en el mateix mes de 2016. Les pernoctacions de nacionals augmenten un 9,1% i les d'estrangers un 6,1%, segons les dades que publicava ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Durant els nou primers mesos de 2017 les pernoctacions augmenten un 6,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

Canàries va ser la comunitat favorita per als allotjaments en apartaments turístics a l'estat espanyol el setembre, amb més de 2,5 milions de pernoctacions. Catalunya va ser líder en càmpings amb més d'1,8 milions de pernoctacions, i en albergs, amb 73.048 pernoctacions. Per la seva banda, Balears va ser la destinació preferida en turisme rural, amb 161.271 pernoctacions, un 15,7% més que fa un any.

Pel que fa a les pernoctacions en càmpings, van registrar al setembre un increment del 10,2% al total de l'estat espanyol respecte al mateix mes de l'any anterior. Catalunya va ser la destinació preferida en aquest àmbit després d'un augment del 10,5% en la taxa anual.

Catalunya va ser també la destinació preferida per allotjar-se en albergs, amb 73.048 pernoctacions, malgrat el descens del 7,9% respecte setembre de l'any passat, però Madrid va aconseguir l'ocupació més alta, amb el 59,5% de les places ofertes.

En turisme rural, el lideratge va ser per a Balears, amb 161.271pernoctacions, un 15,7% més que al setembre de l'any anterior. Aquesta comunitat també va aconseguir el grau més alt d'ocupació de places (62,6%). I per zones turístiques, l'illa de Mallorca va ser la destinació preferida, amb 133.299 pernoctacions.