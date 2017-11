Fomenten l´ús de la bicicleta entre els alumnes de primària d´Olot

Un centenar d'alumnes de primària de les escoles Bisaroques d'Olot, de l'escola Pia d'Olot i de l'escola la Bòbila de les Preses, ahir, van fer recorreguts pels carrers menys transitats d'Olot. Els ciclistes participaven en una activitat denominada Voltolot.

El Voltolot per una banda vol ser una activitat física i educativa per als alumnes de les escoles de la ciutat i, per una altra banda, vol aprofitar l'ocasió per publicitar i animar la ciutadania en general a utilitzar aquest mitjà de transport en els trasllats curts per la ciutat.

A més de la volta amb bicicleta, els nois i noies reben una sessió de formació de la Policia Municipal per tal que sàpiguen fer bon ús de la bicicleta.