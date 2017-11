Augmenta el nombre de famílies que usen el banc d´aliments d´Olot

El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, la Fundació Banc dels Aliments, Càritas Garrotxa, Creu Roja amb el suport d'institucions i entitats de la comarca organitzen el Gran Recapte d'Aliments. La jornada central d'aquesta acció solidària tindrà lloc el dissabte, dia 2 de desembre als supermercats d'Olot, però la campanya s'estendrà del 16 de novembre fins al 22 de desembre.

En l'acte de presentació el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller, va explicar que les famílies que fan ús del banc d'aliments han augmentat en 32 en el que va de l'any. Segons ell, ara hi ha 679 famílies que han de recórrer al banc d'aliments per sobreviure.

Oller va valorar que si bé els efectes de la crisi econòmica s'han mitigat, ho han fet per a les classes benestants i les que disposen de formació i recursos.

En canvi, segons ell, les famílies amb pocs recursos cada vegada estan més afectades per la manca de feina i per la feina de mala qualitat que els fa treballar i els manté en la pobresa.

Oller va demanar a la gent que faci donacions d'articles com elements per a la higiene, oli, sucre o llet. Va precisar que els llegums crusos són complicats d'utilitzar. Va explicar que, a més, de participar en l'organització del Gran Recapte, Càritas organitza activitats formatives destinades a ajudar a afrontar l'escassetat.

En l'acte, Joan Jorba (president del Banc d'Aliments de Girona), va explicar que per primera vegada troben a faltar voluntaris per a la recollida d'aliments. Jorba ho va atribuir a la gran participació social en l'activitat política dels darrers mesos. Jorba va apuntar que fins fa pocs dies no se'ls ha apropat persones en un nombre significatiu com per tirar endavant el Gran Recapte. Va indicar que han arribat a patir per la falta de col·laboració.

Noranta llocs de recollida

En aquests moments, el Gran Recapte té comptabilitzats 90 llocs de recollida distribuïts entre tots els municipis de la comarca. Als 22 establiments d'Olot que participaran de la jornada central del dia 2 de desembre cal afegir més de 50 llocs de recollida entre ajuntaments, dispensaris i centres cívics de la comarca.

L'any passat a la Garrotxa varen recollir 33.785 quilos d'aliments i productes bàsics. Per arribar a aquestes xifres els voluntaris són una peça clau per a l'èxit de la campanya.

Per apuntar-se a fer de voluntari hi ha temps fins al 24 de novembre al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.