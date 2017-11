Banyolins fiscalitzadors de la qualitat de vida als barris

Les persones que trepitgen els carrers i les places de Banyoles, els seus veïns, fiscalitzen les mancances i les necessitats que afecten el lloc on viuen a través dels consells de barri municipals. Aquests òrgans consultius es van reactivar dilluns i mantindran una primera ronda de trobades amb l'Ajuntament fins al proper 4 de desembre.

El barri de Sant Pere va estrenar les reunions, amb presència de responsables de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, que van atendre les qüestions dels veïns en matèria de seguretat i de convivència.

Però l'objectiu principal de la trobada era fer balanç de les peticions expressades al consell de barri i que el Consistori ha atès els últims mesos. El repàs deixa clar que la majoria de preocupacions veïnals estaven relacionades amb la mobilitat, la neteja i els serveis dels equipaments. O, almenys, les intervencions municipals han anat en aquest sentit, ja que han consistit en la neteja d'embornals i de la cantonada de la carretera de Camós amb el carrer Jacint Masgrau o la tallada d'arbustos al passeig Constans. També a demanda dels veïns, l'Ajuntament de Banyoles ha col·locat un mirall per facilitar la sortida en cotxe del passatge del Centre, ha adequat les voreres del carrer Formiga i ha posat aire condicionat al Casal de Barri de Sant Pere.



Ronda fins al 4 de desembre

Ahir es va celebrar un segon consell de barri, el de Canaleta, i les sessions continuaran la setmana vinent a les Rodes –el dia 20– i Can Puig –el 23. Per al 30 de novembre està programada la reunió del barri de Mas Palau i, per últim, el 4 de desembre tindrà lloc el consell de la Farga. Per a la regidora de Participació ciutadana de l'Ajuntament de Banyoles, Clàudia Massó, els consells de barri són «un espai de participació ciutadana» que, tal com va assegurar, el Consistori preveu millorar.