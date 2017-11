PDeCAT-DC d'Olot decidirà la composició de l'Ajuntament, abans de dijous

L'Ajuntament d'Olot en el ple ordinari de dijous de la setmana vinent aprovarà el cartipàs resultat del trencament del pacte de govern per part del PDeCAT-DC amb el PSC. L'alcalde, Josep Maria Corominas (PdeCAT-DC), el dia 9 de novembre va anunciar el trencament amb el PSC. L'argument va ser l'aplicació de l'article 155, l'empresonament de mig Govern i de dos líders independentistes. L´alcalde ha afirmat que té clar com serà l'equip de govern que manarà i hi ha moltes possibilitats que faci pública la composició de l'equip de govern abans del dia del ple.El PSC ha valorat que el PDeCAT-DC ha faltat a la paraula i a l'acord establert el juny del 2015. Segons el seu portaveu, Josep Guix (PSC), el pacte s'havia establert sobre la base de separar la política de país de la municipal. Ha valorat que el fet d´haver trencat el pacte abans de l´aprovació del pressupost del 2018 dona força a l´equip de govern per governar en solitari fins al final del mandat el maig del 2019. Mentrestant, ERC s´ha ofert per formar un govern: PDeCAT, ERC i CUP i també per fer un pacte entre PDeCAT i ERC. L´assemblea de la CUP va decidir no pactar amb el PDeCAT, cosa que li impedeix entrar al govern.