Salut informa sobre les malalties infeccioses en suport a La Marató

L'Institut Català de la Salut a Girona, l'Institut d'Assistència Sanitària, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i la Universitat de Girona s'adhereixen a La Marató de TV3 amb un seguit d'actes que, sota el paraigües del Departament de Salut, començaran dimarts que ve per sensibilitzar davant les malalties infeccioses.

La primera sessió es farà el 21 de novembre i consistirà en una xerrada sobre les «Malalties tropicals importades i l'atenció al viatger», a càrrec de Cristina Soler, metgessa del Servei de Medicina Interna i experta en medicina tropical de l'Hospital Santa Caterina de Salt, i Ramon Dalmau, cap de la Unitat de Salut Internacional del mateix centre. Ambdós parlaran –a les 6 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola de Girona– de malalties tropicals, moltes de les quals es transmeten a través de les picades d'insectes com mosques i mosquits. L'objectiu és informar sobre la malària, el dengue, el zika o el chagas i què es pot fer tant per tractar-les com per prevenir-les.

El programa seguirà el 28 de novembre amb la xerrada «Hepatitis C: l'eradicació és possible», amb Carme López, metgessa adjunta del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Trueta. I es tancarà el 14 de desembre parlant de vacunació. D'altra banda, el 12, 13 i 14 de desembre es realitzaran activitats d'educació sanitària als centres d'atenció primària de Girona, a l'Hospital Dr. Josep Trueta i al Parc Hospitalari Martí i Julià.