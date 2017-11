La millora del camp de futbol s'endú el 63% d'inversions de Vilablareix per al 2018

Les millores al camp de futbol de Vilablareix s'emportaran el gruix dels 540.000 euros que l'Ajuntament ha pressupostat en inversions per a 2018, ja que s'hi destinarà prop del 63% d'aquesta quantitat (340.000 ?). El projecte preveu la reforma dels vestidors i la construcció d'unes grades.

El nou pressupost, que puja a 3.520.631,30 euros i que representa un augment del 2,42% respecte del 2017, es va aprovar dijous al ple amb els vots a favor de l'equip de goven d'ERC i les abstencions dels grups a l'oposició, PSC i CiU.

Segons va informar el Consistori, els comptes per a 2018 recullen totes les despeses previstes per poder prestar els serveis municipals; així com els ingressos ordinaris que finançaran aquesta activitat, com són els impostos, les taxes i les subvencions corrents.

L'alcalde de Vilablareix, David Mascort, va descriure el pressupost com a «continuista, on es van reflectint les diferents accions de millora en la gestió, per tant d'estalvi». Pel que fa al deute, l'Ajuntament va avançar que a finals d'any s'haurà reduït fins al 18%.

Els 540.000 euros previstos per a inversions preveuen millores en edificis municipals, en mobiliari i carrers, la reforma del cementiri i la compra d'eines i material per la brigada. Pel que fa a les inversions dins el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, una de les despeses més grans serà el canvi de tot l'enllumenat públic a tecnologia LED. També hi ha previst invertir 88.990 euros en una caldera de biomassa al pavelló.