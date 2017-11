Sense notícies del veí de Ribes de 91 anys desaparegut des de dilluns

Sense notícies del veí de Ribes de Freser desaparegut des de dilluns. Així va acabar ahir un nou dia de recerca en el qual els Mossos d'Esquadra, els Bombers i els Agents Rurals van pentinar Ribes i el seu entorn per tal d'intentar localitzar Josep Serradell, que té 91 anys i del qual no se sap res des de dilluns a la tarda.

Aquell dia, va sortir a passejar però no va tornar a casa. L'home portava una jaqueta verda i uns texans blau fosc. Té els cabells blancs, porta ulleres i bastó per desplaçar-se. Ahir se'l va buscar per terra i aire, però malgrat els esforços dels equips d'emergències no va ser possible localitzar-lo. La recerca es reprendrà avui al matí.