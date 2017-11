La presència de la marieta asiàtica posa en alerta la demarcació

La marieta asiàtica ( Harmonia axyridis) es va començar a comercialitzar per diferents empreses del món de la jardineria i la botànica com un control biològic natural. El que havia de convertir-se en una solució per fer front a les plagues -en aquest cas l'excés de pugons-, ha acabat desembocant en un nou problema arran de la seva ràpida expansió, a més de l'afectació negativa que té sobre les marietes autòctones.

Dins de l'Estat espanyol, el primer lloc on es va localitzar aquesta espècie va ser al País Basc, però des de l'any 2010 també s'han trobat exemplars a Catalunya i, concretament, a les comarques gironines. Malgrat estar catalogada com a espècie exòtica invasora pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, l'expansió de la marieta asiàtica cada vegada s'ha fet més notable, per la qual cosa ha augmentat la preocupació per posar-li fre.

La primera vegada que es va trobar un exemplar a la província de Girona va ser fa 17 anys, concretament un 2 de juliol a la localitat de Sant Dalmai. Des de llavors diferents llocs com l'Estartit, la Jonquera, Santa Margarida de Roses o Cantallops també han estat víctimes d'un excés de marietes asiàtiques. En el cas de la província de Barcelona s'ha deixat veure per Borredà, Vilassar de Mar, Sant Martí d'Albars i Cal Riera a partir de l'any 2012.



Un insecte dur de pelar

Acabar amb la presència de la marieta asiàtica no és senzill, ja que disposa de grans capacitats de dispersió, la qual cosa li permet colonitzar amb facilitat noves ubicacions. Es considera un exemplar que es pot moure de manera molt ràpida i durant els seus períodes de reproducció pot migrar a través de llargues distàncies.

Quan arriba el fred, aquest insecte tendeix a buscar refugi a dins de les cases, tot i que disposa d'una àmplia adaptació biològica que comprèn tant climes càlids com freds. També es pot localitzar en tot tipus de zones, siguin urbanes, rurals, boscoses o plantacions rurals. Aquesta facilitat d'adaptació fa que tingui efectes dràstics sobre l'agricultura, principalment en explotacions agrícoles i vinyes.



Altres conseqüències

Pel que fa als efectes directes que pot tenir sobre la població, es considera que l'època en què pot causar més molèsties a les persones és precisament a l'hivern, quan entra a les cases i es pot posar sobre el menjar i contaminar-lo. Un altre dels efectes que pot tenir és que aquells que siguin més sensibles poden patir al·lèrgies o asma a causa de la seva presència.

Davant de la situació, des del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient s'han proposat algunes mesures que passen pel control biològic, físic i químic de la marieta asiàtica. L'aplicació d'insecticides selectius, l'aïllament de les cases, la utilització de trampes amb feromones o la utilització de paràsits o fongs, són algunes de les opcions que s'han posat sobre la taula per tal de poder fer front a la plaga sense perjudicar altres espècies.