El telèfon per denunciar violència masclista rep 561 trucades gironines

El 6,8% de les 8.265 trucades de dones i homes per denunciar situacions de violència, registrades entre gener i octubre d'aquest any, s'han fet a les comarques de Girona; en xifres absolutes, són 561.

Segons dades de la Generalitat, només hi ha una comarca de la que aquest any no s'ha rebut cap trucada al telèfon d'atenció a les dones en situacions de violència (900 900 120): l'Alta Ribagorça, a Lleida.

Segons l'estadística de l'Institut Català de les Dones (ICD), el 71,3% (5.889) de les comunicacions rebudes en els primers deu mesos d'aquest any es van realitzar des de poblacions de les comarques metropolitanes de Barcelona.

A la resta de Catalunya, el percentatge de trucades es redueix significativament i disminueix fins al 8,1% (673) de les efectuades per dones del Camp de Tarragona; el 6,8% (561) de les comarques de Girona; i el 6% (498) de les procedents del Penedès.

En el 94,7 per cent dels casos (7.826), la parella és el causant de la trucada sobre violència, seguida d'un familiar (2,8%, 229 trucades), l'àmbit sociocomunitari (2%, 165) i el laboral (0,5%, 45 trucades).

Pel que fa al sexe, de totes les 8.265 trucades, 7.715 (93,3%) corresponen a dones i les altres 550 (6,7%), a homes.