Glaçades i valors sota zero a la majoria de la província aquest matí

Glaçades i valors sota zero en molts punts de la província de Girona.



Aquesta situació ha portat imatges com aquestes, de camps i cotxes ben blancs.





Ja notem els efectes d'aquesta massa d'aire molt freda però seca, que anirà a més les pròximes jornades. Avui, sol amb algunes boires, i més núvols i vent al final del dia. Més detalls: https://t.co/C0jpuGa0AY #meteocat pic.twitter.com/vfpKacqi5H — Meteocat (@meteocat) 30 de novembre de 2017

Nevades

Per exemple aA Girona ciutat per exemple s'ha arribat als 3,5 graus sota zero, a Fornells el termòmetre ha caigut fins als 4 graus negatius o a Olot fins als 4,9 graus sota zero. A la costa els termòmetres s'han frenat una mica més però a Sant Pere Pescador hi ha hagut 3,1 graus i a Castell - Platja d'Aro, 0,7.El preveu un divendres gèlid i no es descarta que alguna volva de neu caigui en zones de la Costa Brava.El cap de setmana serà d'abrigar-se i amb registres molt baixos de temperatura.