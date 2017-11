La Nit de l´Alzheimer recull 19.600 euros

La segona Nit de l'Alzheimer del festival de Peralada, l'esdeveniment solidari que va convocar el juliol més de 100 persones, ha recaptat 19.600 euros. Els fons es destinaran a posar en marxa la Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç de la Fundació ACE, la primera unitat d'aquestes característiques de tot l'Estat, centrada en la detecció de la malaltia en les fases inicials.

El projecte reuneix diferents iniciatives: les Jornades de Portes Obertes, on es faciliten revisions gratuïtes de memòria a majors de 55 anys. També inclou el projecte Facehbi, una investigació on es fa un seguiment mèdic a 200 pacients i que s'ha renovat per una durada de dos anys més.

Sota el paraigua de la Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç també hi ha el projecte Norface, un estudi que vol identificar la relació hi ha entre el gruix de la retina i el deteriorament cognitiu.

Els Tallers de Memòria també s'incorporen a la Unitat.

La II Nit de l'Alzheimer, que es va celebrar el 28 de juliol, està emmarcada en la campanya Regala Memòria de la Fundació ACE. L'origen són dos sopars solidaris que es van organitzar al 2014 i 2015 al Castell de Peralada i que es van concebre com a sopars privats amb un nombre limitat de participants. Aquest any, per segon cop, Fundació ACE i Castell de Peralada han obert aquest vetllada al conjunt de la societat.