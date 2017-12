La jornada de medicina de muntanya reuneix 150 professionals

L'hospital de Cerdanya ha xifrat en 150 els assistents a la jornada «Accidents de Neu i Muntanya», celebrada dijous passat al Museu Cerdà de la capital ceretana. La jornada va mostrar la «capacitat de convocatòria» del centre mèdic, segons van apuntar els seus responsables, amb la participació de professionals de la salut, dels sistemes de rescat i de les pistes d'esquí de les dues bandes de la frontera.

Segons han explicat responsables de l'hospital transfronterer de Puigcerdà, «la doctora Angulo i els doctors Gassió, Zapata i Mas han explicat com fa front el seu equip a accidentats de tot tipus».

Així, els ponents de la jornada van parlar de les típiques lesions de colze pròpies de l' snowboard a casos menys freqüents, com les caigudes fent escalada o equitació, o fins i tot les lesions als dits per la subjecció dels pals en caigudes d'esquí o de marxa nòrdica que en molts casos es diagnostiquen com a banals o passen desapercebudes i es tracten malament».