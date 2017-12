Barcelona acollirà el Congrés Mundial d´Hospitals el novembre del 2020

Barcelona ha estat designada per acollir la 44a edició del Congrés Mundial d'Hospitals, impulsat per la International Hospital Federation (IHF) i que tindrà lloc del 3 al 5 de novembre del 2020. La Unió Catalana d'Hospitals –membre de ple dret de la IHF– serà qui s'encarregarà de l'organització de l'esdeveniment, que servirà per aprofundir en les necessitats de la població i els reptes del sector, entre els quals destaca especialment la transformació digital en l'assistència sanitària.

L'experiència digital del pacient, què pot aportar l' eHealth als treballadors sanitaris, les oportunitats i els riscos del big data o salut mòbil i els dispositius portables seran alguns dels aspectes que es tractaran al Congrés Mundial d'Hospitals que Barcelona acollirà el 2020.

La integració de l'atenció sanitària i social, en què Catalunya és un referent, ha despertat especialment l'interès dels organitzadors, així que aquest serà un altre dels temes clau que s'hi abordarà.

La trobada també servirà per donar a conèixer a nivell internacional com funciona i com està organitzat el sistema sanitari català.

El congrés reunirà experts de tot el món en la gestió de l'atenció sanitària, directius d'hospitals i especialistes en polítiques d'aquest àmbit, tendències, solucions financeres, prestació de serveis, formació i tecnologia. Es preveu que hi assisteixin un miler de participants i els ingressos que podria suposar el congrés per a la capital catalana superarien els tres milions d'euros. La trobada significa una oportunitat per situar Barcelona com una ciutat referent en gestió sanitària.