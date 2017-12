L´onada de fred s´acomiada amb valors de -11,6 graus

Gelades generalitzades amb un nou dia de ple hivern malgrat estar encara a la tardor. Cotxes, carrers, ponts i camps amb una fina cap blanca de gel és la imatge que més es va repetir ahir al matí i matinada arreu de la demarcació. I, de fet, durant el dia les temperatures van pujar de valent i es van arribar a màximes que van superar els 17,4 graus, per exemple, a l'estació meteorològica de Castell-Platja d'Aro.

Davant d'aquesta millora del temps, Protecció Civil de la Generalitat va donar per acomiadada l'onada de fred que es va activar el passat diumenge amb l'inici del descens de les temperatures cap a valors extremadament baixos en relació als habituals en el conjunt de Catalunya.

Ahir, però, aquest episodi de fred polar va dir adeu amb temperatures que van assolir els 11,6 graus negatius a Das. Una temperatura elevada si es té en compte que el dissabte, el dia amb els registres més baixos de tota l'onada, a l'aeròdrom de Das va haver-hi un registre mínim de -10,4 graus.

A la resta de la demarcació, cal destacar que ahir, per exemple, a Girona ciutat la mínima va ser de 3,4 graus negatius. Una situació que també es va viure de nou a Vilobí d'Onyar, amb els 5 graus sota zero, o en punts del litoral. A Sant Pere Pescador la mínima registrada va ser de -3,7 i a Castell-Platja d'Aro ahir el termòmetre es va mantenir en positiu tot i ser a la costa, amb 0,9 graus. Al Pirineu, el vent que hi bufa fa que es mantinguin també aquests registres baixos dels últims dies. A Das, el mercuri va caure fins als 11,6 graus sota zero i a Puigcerdà, als -6,4.

Les màximes van pujar i es van donar registres molt destacats, com els 17,4 graus de Castell-Platja d'Aro, els 16,1 graus de Cruïlles o els 14,2 de Roses.

La previsió és, en canvi, que dissabte la millora de les temperatures s'inverteixi i comencin a caure els termòmetres, segons el Meteocat.