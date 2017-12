Mifas i l´EUSES impulsen l´esport per a gent amb discapacitat

Mifas i l´EUSES impulsen l´esport per a gent amb discapacitat

L'associació Mifas participarà dilluns en la 3a jornada de sensibilització per a alumnat d'Educació Especial i de cinquè curs de Primària que promou l'Escola Universitària de la Salut i de l'Esport (EUSES). La iniciativa té com a objectiu sensibilitzar i formar la societat cap a les oportunitats que l'activitat física i l'esport ofereixen per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. La jornada es farà al pavelló de Fontajau.