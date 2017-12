Un motorista, ferit greu a l´N-II a Maçanet

Un motorista va quedar ferit de gravetat ahir al matí després d'accidentar-se al pas de la carretera N-II a Maçanet de la Selva, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

L'avís del succés es va rebre a les 10.23 hores al quilòmetre 688 de l'N-II, a la zona de Cal Coix, que està situada entre Maçanet i Tordera.

Per causes que encara es desconeixen, el motorista va perdre el control del seu vehicle i va caure a la calçada. Com a conseqüència de la trompada, l'afectat s'hauria fracturat el radi d'un dels braços i el van evacuar fins a un centre hospitalari pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi va enviar dues ambulàncies. Una dotació dels Bombers també es va desplaçar fins al lloc dels fets, però no va haver d'actuar.

L'accident va obligar a donar pas alternatiu a l'N-II durant una estona i va provocar retencions de fins a un quilòmetre en ambdós sentits de la marxa.



Cinc ferits més a la Cerdanya

D'altra banda, cinc persones, tres d'elles menors d'edat, van resultar ferides de gravetat ahir a la tarda en un xoc frontal entre dos turismes a la C-162 a Fontanals de Cerdanya. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del sinistre es va rebre just després de dos quarts de 5 de la tarda al quilòmetre 9 d'aquesta carretera. Fins al lloc on es va produir l'accident s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'accident va passar per causes que es desconeixen. A causa de l'impacte, van resultar ferides greus dues persones adultes i tres menors d'edat. Tots els afectats van ser evacuats a l'Hospital de Puigcerdà.

En un primer moment es va tallar la C-162 en els dos sentits de la marxa per facilitar la tasca dels efectius d'emergències, però poc després es va procedir a donar pas alternatiu als vehicles.

Com a mesura preventiva, Protecció Civil va activar la prealerta del Pla d'Autoprotecció dels Túnels del Cadí.