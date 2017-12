Reforcen els equips comunitaris de la Xarxa de Salut Mental

La xarxa d'equips comunitaris de la Xarxa de Salut Mental de Girona es reforçarà amb la incorporació de 56 nous professionals que potenciaran àmbits com el suport a l'atenció primària, l'atenció als reclusos o a les persones sense llar o el programa de detecció precoç de la psicosi.

Un dels àmbits de treball que més s'impulsarà és el Programa de Suport de Salut Mental a l'Atenció Primària. Es contracten quinze psicòlegs i un psiquiatra per acabar implementar el projecte a tota la regió sanitària -al novembre es va implantar a les zones de la Garrotxa, Ripollès i Selva Interior que faltaven- i doblar el suport professional on el programa ja estava funcionant.

El programa consisteix en la incorporació de psicòlegs als CAP per atendre al pacient amb els metges de família i la infermeria, per detectar i atendre de forma no medicalitzada problemes de la vida, desenvolupar intervencions preventives, detectar, orientar i tractar de forma integrada amb l'atenció primària els problemes de salut mental i addiccions de més baixa complexitat.

Aquest programa també ajuda a detectar de forma precoç i participar en l'adhesió o el seguiment dels pacients amb seus centres especialitzats de referència.

Es calcula que a més d'una quarta part dels pacients d'un ambulatori se'ls diagnostica un problema de salut mental. D'aquests, només un 30% són derivats a un psiquiatre especialista, mentre que el 70% restant s'atenen al mateix CAP, on el metge de família visita amb un psicòleg.

El programa pretén reduir les derivacions als centres especialitzats entre un 15 i un 20% i disminuir la medicació en un 30%, gràcies a l'abordatge psicoterapèutic.

L'any 2016, el programa va atendre més de 3.360 pacients, prop de la meitat dels quals van ser tractats per problemes neuròtics, somatomorfs i relacionats amb l'estrès, un 20% per problemes vinculats a les dificultats de la vida. Només un 10% responia a problemes afectius.

També s'han creat set equips PSI (pla de serveis individualitzats), un programa d'atenció individualitzada en la comunitat de persones que tenen un trastorn mental sever per ajudar l'usuari a vincular-se als serveis sanitaris i socials que necessita en el seu lloc de residència.

Cada professional portarà uns 15 casos i ho farà fins que la persona tingui resoltes les seves carències. Els usuaris, que són normalment casos identificats perquè que ja han tingut contacte amb la Xarxa de Salut Mental, disminuiran amb la seva inclusió al programa els ingressos hospitalaris i aconseguiran un increment de la responsabilitat personal vers les seves dificultats i problemes, així com una millora notable de la seva salut física i suport social.

Donen atenció a aquest programa dotze nous professionals: quatre al Gironès, dos a l'Alt Empordà i dos al Baix Empordà, i quatre més per cobrir la Selva marítima, Selva interior, Garrotxa i Ripollès.

Un vuitè equip PSI està dirigit per atendre el centre obert penitenciari de Girona, amb l'objectiu de donar suport a les persones, atesa la situació de risc en que es troben davant d'una possible reincidència del fet que els ha conduit al centre o d'inadaptació social.



Atenció precoç de la psicosi

A principis d'any també s'incorporaran dos equips d'atenció precoç a la psicosi a l'Alt i Baix Empordà que s'afegeixen als que ja hi ha pel Gironès-Pla de l'Estany i i Selva marítima. Ha calgut la reforma dels centres de salut de referència, les obres més importants dels quals s'estan fent als dispositius del Baix Empordà, amb una inversió de prop de 100.000 euros.



Atenció a presos i gent sense llar

Els interns a la presó de Puig de les Bases, que ja estaven atesos per un psiquiatre i una psicòloga especialitzada en addiccions, disposaran a partir d'ara d'un psicòleg més i d'una infermera especialitzada en salut mental, de manera que ha quedat constituït un petit centre de salut mental d'adults per atendre les necessitats dels interns.

També s'ha posat en marxa l'Equip de Salut Mental a les persones sense llar, integrat per un psiquiatre, un infermer i una treballadora social. Treballa de manera integrada amb els serveis socials especialitzats del territori, que en el cas de Girona és principalment la Sopa. Després es vol reproduir el servei a Lloret, Blanes i Figueres.