Un ferit greu i dos de poca gravetat en un accident a l'N-II en obres a Sils

Un accident de trànsit múltiple va fer tallar ahir la Nacional II al seu pas pel terme de Sils a la zona on es porta a terme el desdoblament durant més de tres hores. Aquest sinistre viari va deixar tres persones ferides.

En concret, un home va resultar ferit de gravetat i el SEM el va evacuar en ambulància a l'hospital Trueta de Girona. Mentre que un altre home i una dona van ser derivats pel SEM a l'hospital Santa Caterina de Salt.

L'accident de trànsit va tenir lloc pels volts d'un quart de set del matí, quan van xocar quatre vehicles. S'hi van veure implicats un camió i tres turismes, per causes que es desconeixen.

El sinistre va produir-se a l'altura del quilòmetre 694 de l'N-II i al lloc dels fets van desplaçar-s'hi cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.

Segons el Servei Català de Trànsit, a causa de l'acccident es va haver de tallar la carretera en ambdós sentits de la marxa i això va obligar a fer desviaments per un vial de servei, per així evitar cues en aquesta zona que a primera hora del matí està molt concorreguda per la gent que va a treballar.

Tot i això, hi va haver més d'un quilòmetre de retencions per sentit de la marxa. Es tracta, a més, d'un tram en obres d'aquesta Nacional que fa anys que s'està desdoblant.

La via es va reobrir al trànsit pels volts de tres quarts de deu del matí, més de tres hores després de l'accident de trànsit.



Carretera en obres

Cal recordar que les obres del tram que s'està desdoblant entre Sils i Maçanet de la Selva es van aturar l'any 2008. Es tracta d'un tram de només 4,7 quilòmetres, però que s'estan convertint en els treballs més llargs fins ara vistos. El 2015 les obres es van reprendre. En els pressupostos presentats dimarts per al 2017, la previsió és que hi hagi dos anys més de treballs per acabar aquests 4,7 km, destinant-hi 8 milions el 2018 i 2,1 més el 2019.

De moment, la carretera ja es veu que ha pres forma i té molts punts avançats. Tot i això, el tram per on se circula és estret i com es va demostrar ahir, si hi ha un accident de trànsit, amb un sol carril per sentit fa paralitzar la circulació d'una via que uneix amb França.