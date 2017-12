Girona evita aquest any més de 300 talls dels serveis bàsics a persones que pateixen pobresa energètica

Des de començament d'any, els Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona han evitat més de 300 talls de subministrament de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el gas a famílies amb pocs recursos que viuen a la ciutat.

Segons les dades facilitades pel consistori, fins al mes de novembre s'han fet 352 informes de vulnerabilitat per certificar que les persones afectades no podien pagar les factures dels consums per manca de recursos. Així s'evita la interrupció del servei i s'obre un període de negociació entre les dues parts per gestionar l'impagament.

D'altra banda, des del gener i fins al dia 15 del mes passat, l'Ajuntament de Girona ha concedit 300 ajuts de pobresa energètica per valor de 54.700 euros, mentre que en tot el 2016 van ser 41 els ajuts per pal·liar les dificultats per accedir als serveis bàsics, que van suposar 10.955 euros, en total.

L'augment del darrer any, indiquen des del consistori, no té relació amb un increment de la necessitat a la capital gironina –el 2016 es van emetre 687 informes de vulnerabilitat, per exemple–, sinó que es deu a un canvi en la gestió dels recursos.

I és que l'any passat no es van tirar endavant tots els ajuts per aquest concepte a l'espera de saber com assumiria el deute la Generalitat de Catalunya, i enguany ha canviat la directriu i es comença a assumir, indiquen fonts municipals.