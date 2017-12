«La noia de la foto estava davant meu». Això és el que va pensar el gironí Enric Jiménez quan el passat dijous va localitzar per sorpresa la Maria, la noia de 14 anys que havia desaparegut el dimarts a Barcelona quan anava a l'escola. Jiménez era el vigilant que la va trobar en una de les estacions de metro sana i estàlvia i amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra i la resta d'agents de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la van poder tornar als seus pares.

A la menor se l'havia vist per última vegada el dimarts al carrer Urgell de Barcelona, prop del col·legi Sagrada Família. La policia havia demanat a través de Twitter la col·laboració dels ciutadans per localitzar-la. El vigilant explica que tot va començar quan «es va fer córrer la veu de la desaparició i es va muntar un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i TMB». A partir de quarts de cinc de la tarda, tots els vigilants que estaven al metro de Barcelona van ser cridats a les andanes, els van donar la descripció de la nena i els van passar una foto de com anava vestida normalment. «Jo estava controlant entre la via 1 i la via 2 i per coses de la vida va arribar un tren. Vaig estar revisant per sobre i just a davant meu vaig veure la imatge de la foto que m'havien passat en viu», relata.

La nena estava molt tranquil·la, portava una motxilla lila i unes bambes de color groc, tal com els hi havien mostrat a la foto. Jiménez no s'ho va pensar dos cops i va saltar a dins del tren i es va posar a darrere de dues dones: «Per si de cas, perquè deien que quan es trobava amb agents de seguretat es tapava amb una bufanda perquè no la reconeguessin».

Immediatament va avisar la resta de companys i els va alertar que estava amb ella anant en direcció Urquinaona. Un cop arribat a la parada la nena va baixar i, darrere seu, el vigilant, que la va aturar i li va demanar que s'assegués a parlar una estona amb ell. «Se la veia cansada, però dins de tot tranquil·la», explica. «Li vaig demanar les dades i li vaig explicar que tothom l'estava buscant i que estàvem tots molt contents d'haver-la trobat i que estigués bé», afegeix.

Arran de la troballa l'agent també s'ha vist sorprès per una allau de felicitacions, des dels seus propis companys de la TMB, la Policia Nacional o altres agents de diferents cossos de seguretat. El gironí, però, no ho veu com cap proesa sinó que considera que es va limitar «a fer la seva feina» i s'alegra per la resolució dels fets.