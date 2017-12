Cop a una banda de lladres de dolços i preservatius en supermercats

Un control de trànsit ha acabat amb quatre detinguts per robar productes d'alimentació i preservatius de dos supermercats de Banyoles. Els lladres a qui els agradaven tant els dolços van ser enxampats per una patrulla de la Policia Local de Banyoles i els Mossos hi van donar suport perquè tenien coneixement dels robatoris en els supermercats. Els arrestats portaven amagats en bosses d'escombraries productes d'alimentació furtats i valorats en 1.250 euros de dos supermercats de la població. Els detinguts són tres homes i una dona d'entre 22 i 42 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Terrassa, i van quedar acusats com a presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets es remunten a la tarda del 15 de desembre. En el marc d'un control de trànsit, una patrulla de la Policia Local va aturar un turisme a la rotonda Europa de les Nacions. Els agents van observar que en el vehicle hi viatjaven quatre persones que de seguida es van mostrar molt nervioses. Agents dels Mossos de Banyoles van donar suport ja que sabien que un supermercat de la població acabava de patir un furt i els autors havien fugit del lloc. Els policies van escorcollar el vehicle i al maleter hi van localitzar diverses bosses d'escombraries plenes de productes com torrons i xocolates, bombons, cafès, llaunes de tonyina i caramels, així com diverses caixes de preservatius. També van trobar dos mallots negres.